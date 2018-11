Ukrepi iz predloga stavkovnega sporazuma vredni dobrih 300 milijonov (seznam)

pripravili Tatjana Žnidaršič in Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 20. novembra - Stavkovni sporazum, ki so ga trije sindikati v ponedeljek uskladili z vladno stranjo, je vreden približno toliko kot tisti, o katerem so se dogovarjali marca, in sicer približno 306 milijonov evrov. Največ, okoli 265 milijonov, predstavljajo t. i. pasovni dvigi plač. Besedilo sporazuma sicer še ni dostopno javnosti, so pa znane glavne rešitve.