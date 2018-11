Študenti zahtevajo spremembe za varno in dostojno delo po koncu študija

Ljubljana, 20. novembra - V ŠOS so primerjali današnje zahteve študentov s tistimi iz leta 1968 in ugotovili, da je stanje danes zelo podobno. Zato so na okrogli mizi znova izpostavili izobraževanje za vse, tudi revnih otrok ne le bogatih, enakopravno sodelovanje v univerzitetni samoupravi in spremembe, ki bodo prinesle dostojno delo za mlade tudi po koncu študija.