Pet let od začetka protestov v Ukrajini, ki so odnesli Janukoviča

Kijev, 21. novembra - Pred petimi leti so se na Trgu neodvisnosti v Kijevu (Majdan) v ukrajinski prestolnici začeli proevropski protesti, ki so s seboj prinesli tudi nov geopolitični konflikt. Trajna kriza, ki je sledila, ni vplivala samo na razmere v Ukrajini, ampak je vplivala tudi na svetovno politiko, predvsem na odnose med Rusijo, EU in ZDA.