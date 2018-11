2TDK objavil razpis za izdelavo projektne dokumentacije za drugi tir

Ljubljana, 20. novembra - Projektno podjetje 2TDK je na portalu javnih naročil, v evropskem uradnem listu in na svoji spletni strani objavilo razpis za izdelavo projektne dokumentacije za drugi tir med Divačo in Koprom. Rok za oddajo ponudbe je 35 dni, šest mesecev pa je rok za izvedbo celotne projektne dokumentacije projekta za izvedbo, so sporočili iz 2TDK.