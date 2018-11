GIZ Pohodništvo in kolesarjenje praznuje 10 let

Ljubljana, 21. novembra - Letos mineva 10 let od ustanovitve Gospodarskega interesnega združenja (GIZ) Pohodništvo in kolesarjenje, ki ga sestavlja 43 specializiranih namestitev za pohodnike ali kolesarje ter sedem agencij za aktivnosti v naravi. Število kolesarjev in pohodnikov v Sloveniji se zvišuje; letos je rast njihovih nočitev do 20-odstotna, so sporočili iz STO.