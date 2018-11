V sredo parafa sporazuma, ki bo očitno preprečil decembrske stavke

Ljubljana, 20. novembra - Trije sindikati javnega sektorja naj bi v sredo z vladno stranjo parafirali predlog sporazuma, ki prinaša rešitve stavkovnih zahtev in bi zaustavil za december napovedane stavke šolnikov in dela zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu. Možnost pristopa k sporazumu dopuščajo tudi drugi stavkajoči sindikati, razen pravosodnega in policijskih.