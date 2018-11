Sarajevo, 20. novembra - V Sarajevu so danes slovesno prisegli novi člani predsedstva BiH, Šefik Džaferović, Željko Komšić in Milorad Dodik, bošnjaški, hrvaški in srbski član predsedstva. Slovesnost je bila v stavbi predsedstva BiH, na njej pa so bili številni predstavniki BiH in mednarodne skupnosti, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.