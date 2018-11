Ljubljanska borza: V ospredju delnice Cinkarne in Krke

Ljubljana, 20. novembra - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala z 0,35-odstotnim padcem indeksa SBI TOP, pocenila se je večina delnic iz indeksa. Borzni posredniki so sklenili za 10,86 milijona evrov poslov, najbolj prometne so bile delnice Cinkarne in Krke, lastnika je namreč zamenjalo za osem oz. 1,6 milijona evrov delnic.