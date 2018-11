Izrael zavrača dogovor ZN o migracijah

Tel Aviv, 20. novembra - Izrael se je danes pridružil ZDA in vrsti držav, ki ne bodo potrdile dogovora ZN o migracijah, ki naj bi ga potrdili decembra v Marakešu. "Zavezani smo varovanju svojih meja pred nezakonitimi migranti. To smo počeli doslej in bomo delali še naprej," je poudaril izraelski premier Benjamin Netanjahu, poročajo tuje tiskovne agencije.