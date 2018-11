Mariborsko invalidsko podjetje Bodočnost obeležuje 60 let

Maribor, 20. novembra - Mariborsko podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Bodočnost je danes obeležilo 60-letnico svojega delovanja, ki sta se je udeležila tudi predsednik Borut Pahor in mariborski župan Andrej Fištravec. Podjetje, ki sodi med uspešnejša tovrstna podjetja v Sloveniji, se ukvarja z grafiko, mizarstvom, kovinarstvom, konfekcijo in storitvami.