S predstavo Jaz, ovojnica začetek 14. mednarodnega festivala Goli oder

Ljubljana, 21. novembra - S predstavo Jaz, ovojnica se bo drevi v Stari mestni elektrarni začel 14. mednarodni festival improvizacijskega gledališča Goli oder, ki bo do nedelje ponudil devet predstav v izvedbi performerjev iz šestih držav: Češke, Finske, Francije, Kanade, Nemčije in Slovenije. Festivalsko dogajanje bo potekalo še na Metelkovi in v Kranju.