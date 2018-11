Pahor bo gostil posvet o podnebni prihodnosti

Ljubljana, 21. novembra - Predsednik države Borut Pahor bo danes v predsedniški palači v Ljubljani gostil posvet o podnebnih spremembah v svetu in Sloveniji. Namenjen bo skupnemu premisleku o tem, kaj je mogoče in potrebno storiti glede tega izjemno aktualnega in dolgoročnega vprašanja, so sporočili iz Pahorjevega urada.