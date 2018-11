Na Jesenicah slavijo 70 let ledene volje

Jesenice, 20. novembra - Čeprav je bila uradna obletnica ustanovitve oziroma začetkov organiziranega igranja hokeja na Jesenicah že januarja, pa so se v iztekajočem se letu v železarskem in hokejskem mestu še enkrat spomnili na pomemben jubilej. Tokrat s slavnostno prireditvijo, na kateri so obudili spomine na bogato športno zgodovino hokejskega mesta.