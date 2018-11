Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil prispeva k njihovi varnejši uporabi

Ljubljana, 20. novembra - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke sodeluje v mednarodni medijski kampanji, ki v okviru tedna ozaveščanja od 19. do 23. novembra spodbuja poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil. Letošnja kampanja posebno pozornost namenja uporabi zdravil pri otrocih, nosečnicah in doječih materah.