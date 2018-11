V Indoneziji naplavilo kita s šestimi kilogrami plastike v želodcu

Džakarta, 20. novembra - Na obalo indonezijskega otoka Sulavezi je naplavilo truplo kita glavača, ki je imel v sebi skoraj šest kilogramov plastike. Med drugim so v njem našli par natikačev, so danes sporočile lokalne oblasti. Ribiči so kita sicer našli v ponedeljek, poroča nemška tiskovna agencija dpa.