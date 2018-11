Mayeva v sredo na pogovore z Junckerjem o brexitu

London/Bruselj, 20. novembra - Britanska premierka Theresa May se bo pred nedeljskim izrednim vrhom EU o brexitu v sredo v Bruslju sešla na delovnih pogovorih s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem, so danes sporočili v Londonu in Bruslju. Pogovarjala naj bi se zlasti o politični izjavi o prihodnjih odnosih med Evropsko unijo in Veliko Britanijo.