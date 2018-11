Na portalu IUS-INFO izbrali deset najvplivnejših slovenskih pravnikov

Ljubljana, 20. novembra - Na pravnem portalu IUS-INFO se je končal izbor desetih najvplivnejših slovenskih pravnikov v letu 2018. Po mnenju strokovne in splošne javnosti so to, navedeni po abecednem redu: Miro Cerar, Klemen Jaklič, Vlasta Nussdorfer, Vasilka Sancin, Miha Šepec, Lucija Šikovec Ušaj, Dominika Švarc Pipan, Andraž Teršek, Jurij Toplak in Verica Trstenjak.