Evropski poslanci zavrnili indeksacijo socialnih dodatkov

Bruselj, 20. novembra - Odbor Evropskega parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve je danes zavrnil prilagoditev socialnih dodatkov glede na življenjske stroške v posameznih državah članicah. S tem so poslanci zavrnili predloge, ki bi Avstriji in drugim članicam EU omogočili indeksiranje otroških dodatkov glede na državo bivanja otroka delavca skladno s pravom EU.