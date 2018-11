Protesti zaradi visokih cen goriva so se iz Francije razširili še v Belgijo

Pariz/Bruselj, 20. novembra - Protesti zaradi visokih cen goriv, ki so se v zadnjih dneh razplamteli po Franciji, so se po poročanju tujih medijev razširili še v Belgijo. Protestniki, ki nosijo rumene brezrokavnike, so zablokirali del 80-kilometrske avtoceste med Brusljem in Monsom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.