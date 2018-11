Italijanska vas v dveh tednih ujela 58.000 prehitrih voznikov

Rim, 20. novembra - V vasici Acquetico na zahodu Italije niso pričakovali, da bodo v roku dveh tednov zabeležili verjetno rekordno število prekoračitev hitrosti, ko so na prehodu za pešce namestili začasni stacionarni radar. Postavili so ga na pobudo več vaščanov in očitno so bile njihove pritožbe utemeljene, saj so ujeli kar 58.568 prehitrih voznikov.