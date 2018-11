Največ snega zapadlo v hribovitem svetu, na Vojskem 24 cm snega

Ljubljana, 20. novembra - Ponoči je večji del Slovenije zajelo sneženje, deževalo je le na Goriškem in v priobalnem pasu. Največ snega je zapadlo v hribovitem svetu, v krajih z nadmorsko višino nad 500 metrov, kjer je bila temperatura zraka ves čas negativna, je za STA povedal Brane Gregorčič z Arsa. Najdebelejšo snežno odejo so izmerili na Vojskem, in sicer 24 cm.

Kot je dejal dežurni prognostik Gregorčič, je tudi drugod v hribovitih krajih ponoči zapadlo nekje od 10 do 20 centimetrov snega, po nižinah je bilo snega v glavnem do pet centimetrov.

Sneženje je zdaj že ponehalo in v naslednjih dneh novega sneženja na agenciji ne pričakujejo. Tudi burja na Primorskem se že umirja, je pa danes zjutraj v sunkih v Vipavski dolini po njegovih besedah dosegala tudi okoli 135 kilometrov na uro. Najvišje dnevne temperature bodo danes od -1 do 3, na Primorskem od 5 do 8 stopinj Celzija.

V naslednjih dneh bo vreme bolj mirno, prevladovalo bo oblačno vreme brez omembe vrednih padavin. Temperature bodo postopno spet višje, tako da bo ta novozapadli sneg počasi kopnel, je še dodal Gregorčič.

Tako bo v sredo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 1 do 5, na Goriškem in ob morju okoli 12 stopinj Celzija.

STA objavlja tabelo z višino snega v nekaterih slovenskih krajih ob 7. uri,

postaja nadmorska snežna novi višina odeja sneg ------------------------------------------------------------------ Kredarica 2514 m 20 cm 18 cm Vojsko 1500 m 24 cm 24 cm Blegoš 1188 m 20 cm 19 cm Predel 1156 m 19 cm 18 cm Zadlog 716 m 18 cm 18 cm Pasja ravan 1020 m 17 cm 17 cm Trojane - Limovce 671 m 17 cm 17 cm Rudno polje 1344 m 16 cm 16 cm Babno Polje 756 m 15 cm 15 cm Zgornja Radovna 778 m 14 cm 13 cm Korensko sedlo 1072 m 13 cm 12 cm Miklavž na Gorjancih 958 m 13 cm 13 cm Rateče 864 m 13 cm 13 cm Bohinjska Češnjica 596 m 12 cm 12 cm Postojna 533 m 12 cm 12 cm Topol 692 m 11 cm 10 cm Zgornja Sorica 846 m 11 cm 11 cm Cerkniško jezero 586 m 10 cm 9 cm Kočevje 467 m 10 cm 10 cm Velike Lašče 528 m 10 cm 10 cm Idrija 325 m 9 cm 9 cm Iskrba 540 m 9 cm 9 cm Planina pod Golico 970 m 9 cm 9 cm Sviščaki 1302 m 9 cm 8 cm Vrhnika 310 m 9 cm 9 cm Jezersko 894 m 8 cm 8 cm Kranj 403 m 8 cm 8 cm Logarska dolina 730 m 8 cm 8 cm Logatec 486 m 8 cm 8 cm Radegunda 789 m 8 cm 6 cm Sevno 545 m 8 cm 8 cm Trije Kralji na Pohorju 1200 m 8 cm 5 cm Gornji Grad 428 m 7 cm 7 cm Nova vas - Bloke 718 m 7 cm 7 cm Zgornja Kapla 723 m 7 cm 6 cm Črnomelj 157 m 6 cm 6 cm Marinča vas 272 m 6 cm 6 cm Osilnica 331 m 6 cm 6 cm Lisca 943 m 5 cm 4 cm Metlika 210 m 5 cm 5 cm Mežica 506 m 5 cm 5 cm Krn 910 m 4 cm 4 cm Letališče Cerklje ob Krki 154 m 3 cm 3 cm Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 364 m 3 cm 3 cm Celje 244 m 2 cm 2 cm Ljubljana 299 m 2 cm 2 cm Novo mesto 220 m 2 cm 2 cm Gačnik 292 m 1 cm 1 cm Jeruzalem 335 m 1 cm 1 cm Letališče Edvarda Rusjana Maribor 264 m 1 cm 1 cm Slovenske Konjice 328 m 1 cm 1 cm

Vir: Agencija RS za okolje