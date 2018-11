Štruklja brez glasu proti potrdili za nov mandat v vodstvu Sviza

Portorož, 20. novembra - Delegati so danes na kongresu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) v Portorožu za glavnega tajnika ponovno izvolili Branimirja Štruklja, ki je bil tudi edini kandidat za to funkcijo. Od 175 oddanih glasovnic je 174 delegatov glasovalo za Štruklja, ena glasovnica pa je bila neveljavna.