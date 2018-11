Predlog glede povrnitve denarja iz davčnih oaz brez podpore DZ

Ljubljana, 20. novembra - Predlogu zakona o vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davčnih oaz, ki so ga pripravili v državnem svetu, glede na napovedi poslanskih skupin ne kaže na podporo DZ. Namen predloga so načeloma podprli, so mu pa med drugim očitali, da ni strokoven in ni skladen z ustavo.