Izbrisanim v upravnih postopkih za zdaj priznanih za 26,5 milijona evrov odškodnin

Ljubljana, 3. decembra - Upravne enote so do sredine novembra prejele 8176 zahtevkov za določitev denarne odškodnine v upravnem postopku zaradi izbrisa leta 1992. Do zdaj so odločile o 8043 primerih, pri čemer so izbrisanim priznale za skupaj nekaj manj kot 26,5 milijona evrov odškodnin. S 440 tožbami izbrisani odškodnino zahtevajo tudi preko sodišč.