Ljubljana, 20. novembra - Novinarska konferenca Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, na kateri se bodo odzvali na dogajanje v zvezi s pogajanji za sklenitev stavkovnih sporazumov s sindikati javnega sektorja in predstavili svojo plat zgodbe, bo danes ob 15.30 v sejni sobi KSS Pergam na Trgu OF 14/IV, so sporočili iz omenjene koordinacije.