V Moderni galeriji festival kritične misli, znanosti in glasbe

Ljubljana, 21. novembra - S performansom Nike Mahnič Merila intime ter predavanjem profesorice etike in kulture robotov ter umetne inteligence Kathleen Richardson z britanske Univerze De Montfort se bo drevi v Moderni galeriji začel festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma Grounded. Festival bo pod naslovom Intima v času umetne inteligence trajal do petka.