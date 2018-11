Hrvaška in Slovenija z dogovorom o skladiščenju visokoradioaktivnih odpadkov v Krškem

Zagreb, 20. novembra - Hrvaška in Slovenija sta se dogovorili o skladiščenju visokoradioaktivnega porabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne v Krškem (Nek), je v pogovoru za reški Novi list povedal vodja hrvaškega zavoda za radiološko in jedrsko varnost Saša Medaković. Odpadki bodo v Krškem ostali do konca obratovanja elektrarne leta 2043.