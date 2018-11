Na črnomaljskem konec zapletov s prenizkima železniškima nadvozoma

Črnomelj, 20. novembra - Pod črnomaljskim železniškim nadvozom na Belokranjski cesti, katerega neustrezna višina je ovirala ali celo onemogočala težji tovorni promet pod njim, so te dni uradno odprli poglobljeno cestišče. Odstranili so tudi bližnji nadvoz opuščene železniške proge. Pogodbena dela so črnomaljsko občino skupaj z davkom stala nekaj manj kot 165.000 evrov.