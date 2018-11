Na celjskem sodišču krivdo priznal tudi četrti od sedmih nasilnih roparjev

Celje, 20. novembra - Na ponedeljkovem predobravnavnem naroku na celjskem okrožnem sodišču je še eden od sedmih roparjev, ki so lani in letos ropali in napadali premožnejše hiše na Celjskem, v njih pa grozili in pretepali družinske člane, priznal krivdo. Za zdaj so krivdo tako priznali štirje roparji, dva se še pogajata s tožilstvom o priznanju krivde.