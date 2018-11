Zimski vremenski pogoji ovirajo promet na Balkanu

Zagreb/Sarajevo/Podgorica, 20. novembra - Zimski vremenski pogoji so danes ohromili promet na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Črni gori. Zaradi vetra je samo za osebne avtomobile odprta avtocesta Reka - Zagreb med odcepoma Kikovica in Delnice, je sporočil hrvaški avtoklub (Hak). Tudi v BiH in Črni gori svetujejo previdno vožnjo zaradi snega in ledu na cestah.