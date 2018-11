Udeleženci teka na Kristalno palačo posegli po rekordnih rezultatih

Ljubljana, 20. novembra - Tekači so na letošnjem teku po stopnicah Kristalne palače v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC City v določenih kategorijah presegli rezultate prejšnjih let. Dogodka sta se minulo soboto udeležila tudi svetovno znani paraolimpijec Haki Doku in Španec, ki je postal Kralj Kristalne palače za prvo mesto v kategoriji Ekstremni Step Up.