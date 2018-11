Tudi mediji so lahko pomembni zavezniki v boju proti nasilju

Ljubljana, 20. novembra - Med 25. novembrom in 10. decembrom obeležujemo svetovne dneve boja proti nasilju nad ženskami. Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja jih bo letos obeležilo z razstavo Ko je drugič udaril v vrata, sem čez luknjo prelepila plakat, na ogled od 22. novembra, ki odpira tudi vprašanje, kako poročati o nasilju v družini in nad ženskami.