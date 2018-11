Na Gorenjskem po nižinah do 15, po vrhovih okoli 20 centimetrov snega

Kranj, 20. novembra - Na Gorenjskem je ponoči zapadlo od pet do 15 centimetrov snega. Na cestah sta okoli dve tretjini razpoložljivih plugov in posipalcev Cestnega podjetja Kranj in kot sporočajo s Policijske uprave Kranj, so glavne ceste normalno prevozne, splužene in posipane. Kljub temu so razmere povsem drugačne, kot so bile doslej, in je vožnjo treba prilagoditi.