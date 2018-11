Na Štajerskem ceste kljub sneženju kopne in normalno prevozne

Maribor, 20. novembra - Na širšem območju severovzhodne Slovenije za zdaj ni večjih težav zaradi sneženja, saj so ceste po besedah vodje zimske službe za državne ceste Zdravka Bračka večinoma kopne, zapadli sneg pa se sproti topi. Nekoliko drugače je v višjih legah Pohorja, kjer je zapadlo tudi do 15 centimetrov snega in jih plužijo. Motenj v prometu niso zaznali.