Nikkei v rdečem, Nissan izgubil pet odstotkov

Tokio, 20. novembra - Delnice na borzi v Tokiu so se danes znižale, indeks Nikkei 225 je končal dober odstotek nižje. Delnice Nissana so se po aretaciji predsedujočega upravnemu odboru Carlosa Ghosna pocenile za več kot pet odstotkov, delnice Mitsubishija, ki je tudi povezan z Nissanom in Renaultom, pa skoraj sedem odstotkov.