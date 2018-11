Sneženje zajelo večji del države, na cestah že nevšečnosti

Ljubljana, 20. novembra - Večji del države je zajelo obilno sneženje, zaradi česar se na cestah že pojavljajo nevšečnosti. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med počivališčem Ravne in predorom Kastelec proti Kopru, poročajo na prometnoinformacijskem centru. Pozivajo k strpnosti do posipnih in plužnih skupin, ki so že na delu.