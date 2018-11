Na SAZU simpozij o Bleiweisovem delovanju na različnih področjih

Ljubljana, 20. novembra - Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) se bo danes začel dvodnevni znanstveni simpozij z naslovom Janez Bleiweis, Novice in modernizacija slovenske družbe, na katerem bodo osvetlili pomen ene od osrednjih osebnosti 19. stoletja. Predstavljeno bo Bleiweisovo delovanje na gospodarskem, kulturnem in političnem področju.