Ljubljana, 20. novembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi zdrsa tovornega vozila zaprta primorska avtocesta na razcepu Gabrk iz smeri Sežane proti Ljubljani. Predvsem v zahodni polovici Slovenije močno sneži, zaradi burje so na cestah snežni nanosi. Na cestah so posipne in plužne skupine.