Iskanje žrtev požara na severu Kalifornije sedaj ogroža dež

Sacramento, 20. novembra - V požaru Camp na severu Kalifornije je od 8. novembra umrlo najmanj 77 ljudi, skoraj 1000 pa jih še vedno pogrešajo. Gasilci so zelo napredovali v boju proti ognju, ki je uničil več kot 61.000 hektarjev površine in 9800 stanovanjskih hiš, od danes do petka pa jim bo pri tem pomagal še dež, ki sicer prinaša svoje probleme.