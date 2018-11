Misije ameriške vojske na meji z Mehiko naj bi bilo konec do božiča

Washington, 20. novembra - Misije ameriških vojakov na meji z Mehiko, kjer so nameščeni v bran pred domnevno invazijo migrantov, naj bi bilo konec s 15. decembrom, vojaki pa bodo doma najkasneje do božiča, poroča medij Politico. To jim je povedal general Jeffrey Buchanan, ki je zadolžen za namestitev 5800 vojakov na meji z Mehiko.