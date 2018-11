Delo: Knjigo v glavo (20. 11.)

Ljubljana, 20. novembra - Knjižni sejem ima vsako leto več obiskovalcev in na njem založniki predstavijo vse več novih knjižnih naslovov. Nastopi tujih pisateljskih zvezdnikov v Sloveniji so razprodani. Zdi se, da se zanimanje za knjigo in branje povečuje, vendar je to zgolj iluzija. Polovica prebivalcev knjig sploh ne kupuje, 42 odstotkov pa jih niti ne bere, piše Delo.