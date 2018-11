Dosežen dogovor s šolniki in zaposlenimi v zdravstvu ter socialnem varstvu

Ljubljana, 19. novembra - Vladni pogajalska skupina je danes dosegla dogovor s sindikatom učiteljev in sindikatoma, ki zastopata medicinske sestre in zaposlene v socialnem varstvu. Stavk v teh dejavnostih, ki so bile napovedane za začetek decembra, tako ne bo, je po popoldanskih pogajanjih dejal vodja vladne pogajalske skupine Peter Pogačar.