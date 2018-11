Olimpijski prvak v curlingu ekstremno pijan lomil metle

Winnipeg, 19. novembra - Olimpijski prvak v curlingu Kanadčan Ryan Fry je bil med štirimi tekmovalci, ki so jih prireditelji turnirja v Kanadi izključili zaradi "ekstremne pijanosti". Četverica se je obnašala povsem neprimerno, med drugim so lomili metle in preklinjali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.