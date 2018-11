Frančiškani v Zagrebu v treh urah razdelili skoraj 25.000 pic

Zagreb, 19. novembra - Zagrebški frančiškani so danes v treh urah brezplačno razdelili nekaj manj kot 25.000 zamrznjenih pic, ki so jih dobili kot donacijo iz Nemčije za svojo ljudsko kuhinjo. Kot je poročala hrvaška katoliška tiskovna agencija Ika, so se odločiti državljanom razdeliti pice, ker donacija občutno presega njihove potrebe.