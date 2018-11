Skei Koroška v torek o možnosti opozorilne stavke

Ravne na Koroškem, 19. novembra - Skei Koroška je po oktobrskem protestnem shodu, na katerem so delavci podprli več zahtev do delodajalcev, o tem opravil razgovore v več podjetjih in večinoma naletel na dober odziv. Najbolj pa se zatika v podjetjih skupine Sij, je STA dejal predsednik Skei Koroška Vili Novak. O morebitni opozorilni stavki 29. novembra se bodo odločili v torek.