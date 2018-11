V Kino Šiška se vrača surovo očarljiva Anna Calvi

Ljubljana, 20. novembra - Britanska glasbenica Anna Calvi, ki je leta 2014 do zadnjega kotička zapolnila veliko dvorano CUK Kino Šiška, se vrača "na kraj zločina". Tokrat bo pevka, ki slovi po svojem močnem glasu in intenzivni kitari, predstavila nov, avgusta izdani album Hunter, na katerem raziskuje seksualnost in spolne vloge.