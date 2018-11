V Gorici se bodo z razstavo spomnili Avgusta Černigoja

Gorica, 20. novembra - V galeriji Kulturnega doma v Gorici bodo drevi odprli razstavo ob 120. obletnici rojstva tržaškega umetnika Avgusta Černigoja. Na ogled bo več kot 30 del, ki jih je ustvaril med letoma 1916 in 1973. Predstavljene bodo stvaritve v različnih tehnikah, od olja na platnu in akvarela do mešane tehnike na lesu, ki so del zbirke goriške družbe KB 1909.