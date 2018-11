Črni prah v pošiljki na Zavarovalnici Sava ni bil nevaren

Maribor, 19. novembra - Za sumljivo pošiljko s tokrat črnim prahom, zaradi katere so zjutraj izpraznili stavbo Zavarovalnice Sava v Mariboru, se je izkazalo, da ni nevarna. Kot so po opravljenih testih sporočili s Policijske uprave Maribor, so zato vse ukrepe, vključno z izolacijo ljudi in zaporo dela Cankarjeve ulice, že preklicali.