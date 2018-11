Tedenska napoved - rekreacija od 20. do 26. 11.

IZBRANI DOGODKI

Movember tek 2018

Najbolj sproščen tek v Sloveniji z dobrodelno noto, bo v soboto, 24. novembra. Movember tek z brki se odvija vsako leto na zadnjo soboto v novembru. Namen teka ni tekmovanje, ampak promocija Movember gibanja, promocija in spodbujanje zdravega načina življenja in nenazadnje tudi prijetno druženje na teku. Letos bo potekal že sedmo leto zapored. Poslanstvo gibanja Movember, razširjenega po celem svetu, je ozaveščanje o zdravju moških, konkretno, spodbujanje raziskav o raku na prostati in drugih rakih, ki ogrožajo moške, njegov zaščitni znak pa so brki. Informacije: www.movembertek.com

KOLEDAR

TOREK, 20. novembra

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

SREDA, 21. novembra

BREŽICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SENOVO - Raka - Planina in nazaj; pohodništvo. Informacije: http://pdbohor.si/

ŽALEC - Zaključek na Bukovici; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ČETRTEK, 22. novembra

ŠKOFJA LOKA - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

PETEK, 23. novembra

ORMOŽ - Lunin pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

TRŽIČ - Turnir trojk; košarka. Informacije: www.sztrzic.si

VELENJE - Pohod mesečnikov; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

ŠENTRUPERT - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

PODLJUBELJ - Občinsko tekmovanje; namizni tenis. Informacije: www.podljubelj.si

SOBOTA, 24. novembra

LJUBLJANA - Movember tek 2018; tek. Informacije: www.movembertek.com

LJUBLJANA - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - 4. trail Rašica 2018; tek. Informacije: www.tekaskiforum.net

LJUBLJANA - Vetrnik (903 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Dan varnejšega gibanja v gorah v zimskih razmerah; planinstvo. Informacije: www.grs-ljubljana.si

LJUBLJANA - Sprehod po zamejstvu (Ita); pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Ušesa Istre (359 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-viharnik.si/

LJUBLJANA - Lašček (1071 m); pohodništvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - Lovrenc na Pohorju; pohodništvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

TRŽIČ - Poldanovec (1299 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

TRŽIČ - 9. Sokolski turnir; namizni tenis.

CELJE - Bohor (1023 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-zeleznicar-celje.org/

JESENICE - Jerebikovec (1593 m); planinstvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KOMENDA - Mrzli vrh (1359 m); planinstvo. Informacije: www.pd-komenda.si

KOPER - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

KRANJ - Grad Čušperk (869 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRŠKO - Krim (1107 m); pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LITIJA - Planinski dom Goška ravan; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LITIJA - Lendavske gorice; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - V neznano; pohodništvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MARIBOR - Ravna gora (Hrv, 694 m); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - Po Haloški poti; pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MEŽICA - Peca (2125 m); planinstvo. Informacije: www.pdmezica.si/

MURSKA SOBOTA - Monte Cocco (Ita, 1941 m); planinstvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

MUTA - Nočni pohod na Jernej (1083 m); pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

RADOVLJICA - Mrežce (1965 m), Vrh Razora (1893 m); pohodništvo. Informacije: www.pdradovljica.si

ROGAŠKA SLATINA - Od klopce do klopce; pohodništvo. Informacije: www.pd-boc.com/

RUŠE - Areh - Rogla; pohodništvo. Informacije: www.pd-ruse.si

STAHOVICA - 10. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Pot sedmih slapov (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠMARTNO OB PAKI - V neznano; pohodništvo. Informacije: http://pd-smartno.si/

TOLMIN - Kuk (Ita, 1941 m); planinstvo. Informacije: www.pdtolmin.si

TRBOVLJE - Ratitovec (1678 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kum.si

VELIKE LAŠČE - Rogatec (1557 m); planinstvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si/

VIPAVA - Ciklokros Vipava 2018; gorsko kolesarstvo. Informacije: Lucjan Premrn, 041 455 200, info@izvir-klub.si; www.izvir-klub.si

ŽALEC - Izlet v neznano; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

MAJŠPERK - HPP; pohodništvo. Informacije: http://pd-stoperce.si.majsperk.si/

CIRKULANE - Smrekovec (1577 m); planinstvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

NEDELJA, 25. novembra

LJUBLJANA - Lovrenška jezera (1520 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Plavalni izziv in Cooperjev plavalni preizkus; plavanje. Informacije: www.riba-drustvo.si

BREŽICE - Prečenje Orlice; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Križevnik (1909 m); planinstvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

DOBROVO - Skoznsko okno; pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

HRASTNIK - Čemšeniška planina (1120 m); planinstvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

KOPER - Broskovo kolesarjenje; turno kolesarstvo.

KOPER - Broskov pohod; pohodništvo.

KOPER - V neznano; pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

MARIBOR - PPP; pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Po Svečinski poti; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

PRESERJE - Lubnik (1025 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEŽANA - Martinščina - Debela griža (Ita); pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

TREBNJE - Snežnik (1796 m); planinstvo. Informacije: http://pdtrebnje.si/

VIŠNJA GORA - Sveta trojica (1106 m); pohodništvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

ŽELEZNIKI - Jakobova pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

HORJUL - Kojca (1303 m); planinstvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PONEDELJEK, 26. novembra

ŠKOFJA LOKA - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

https://www.sta.si

www.olympic.si