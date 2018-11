V madridskem muzeju Prado začeli z obeleževanjem 200-letnice

Madrid, 20. novembra - V muzeju Prado je na ogled razstava z naslovom Muzej Prado 1819-2019: Kraj spomina, s katero so uvedli obeleževanje 200-letnice muzeja. Razstava ponuja pregled zgodovine muzeja, ki se osredotoča na dialog med muzejem in družbo, nasledstvene politike v Španiji in trende, ki so oblikovali muzejsko zbirko. Odprta bo do 10. marca 2019.